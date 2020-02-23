Ak Parti Ömerli İlçe Başkanlığına İpekşen yeniden seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ak Parti Ömerli İlçe Başkanlığına İpekşen yeniden seçildi - Son Dakika

Ak Parti Ömerli İlçe Başkanlığına İpekşen yeniden seçildi

6 saat önce

AK Parti Mardin Ömerli İlçe Başkanlığına Mehmet Zeki İpekşen yeniden getirildi.

Ak Parti Ömerli İlçe Başkanlığına İpekşen yeniden seçildi, System.String[]

AK Parti Mardin Ömerli İlçe Başkanlığına Mehmet Zeki İpekşen yeniden getirildi.

Parti binasında düzenlenen ve AK Parti Mardin Milletvekilleri, Şeyhmus Dinçer ile AK Parti KOnya Milletvekili Ahmet Saruhan'ın katıldığı kongreye tek liste halinde gidildi.

Seçim sonucunda geçerli 228 oyun tamamını alan Mehmet Zeki İpekşen yeniden başkan seçildi.

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:56 Kaynak: AA
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