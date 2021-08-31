AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin'in bir süredir kanser tedavisi gören eşi Gülşen Tomakin, dün Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Halit Tomakin, burada törene katılanların taziyelerini kabul etti.

Gülşen Tomakin için Altınordu ilçesindeki Ulu Cami'de öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Son Dakika › Güncel › AK Parti İl Başkanı Tomakin'in vefat eden eşi Gülşen Tomakin son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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