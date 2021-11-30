AK Parti Ordu İl Başkanı Tomakin'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek - Son Dakika

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.
Tomakin, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Prof. Dr. Erbaş hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.
Prof. Dr. Erbaş'a destek veren Tomakin, Diyanet İşleri Başkanı değerli ilim, irfan adamı Prof. Dr.Ali Erbaş'ın Ordulu olmasından her zaman onur ve gurur duyduklarını vurguladı.
Tomakin, "Diyanet İşleri Başkanımız, Allah'ın ayetlerini, Peygamberimizin hadislerini okumuş ve yorumunu yapmıştır. Nokta." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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