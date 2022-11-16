AK Parti Ordu Kadın Kolları Başkanlığı, erkek dansözlü eğlence düzenledikleri iddialarına cevap verdi

AK Parti Ordu Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlendiği öne sürülen bir gecede, erkek dansöz oynatıldığına ilişkin görüntüler paylaşıldı. O anlara ilişkin video, sosyal medyada da kısa sürede yayıldı.

"GERÇEK DIŞI VE İFTİRADIR"

Görüntülerin gündem olmasının ardından AK Parti Ordu İl Başkanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Eğlence ve dansöz iddialarının yalanlandığı açıklamada, "Bir internet sitesinde 15 Kasım 2022 tarihinde saat 20.26'da yayınlanmış olan 'AKP Kadın Kollarının eğlencesinde erkek dansöz oynatıldı' başlıklı haber gerçek dışıdır ve iftiradır. Söz konusu yazı, gerçek dışı iddialar öne sürerek kamuoyunu yanıltmakta ve maddi gerçeklik ile hiçbir surette bağdaşmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

"ORGANİZASYON, FATSA'DA ÖZEL BİR FİRMA TARAFINDAN DÜZENLENDİ"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "AK Parti Kadın Kolları tarafından hiçbir şekilde böyle bir organizasyon düzenlenmemiştir. Bu organizasyonun Fatsa ilçesinde özel bir firma tarafından düzenlendiği bilgisine ulaşılmıştır. Partimizin Kadın Kollarının düzenlenen bu organizasyonla herhangi bir ilgisi yoktur. Gerçek dışı ve iftira niteliğindeki bu asılsız haberin, AK Parti Kadın Kollarını hedef alarak kötü niyetle yapıldığı açıkça ortadadır. İlgili haber hakkında ayrıca yasal yollara başvuracağımızı bildiririz."