AK Parti Ordu Kadın Kolları Başkanlığı, erkek dansözlü eğlence düzenledikleri iddialarına cevap verdi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Ordu Kadın Kolları Başkanlığı, erkek dansözlü eğlence düzenledikleri iddialarına cevap verdi

16.11.2022 11:56

AK Parti Ordu Kadın Kolları Başkanlığı'nın erkek dansöz oynatılan bir eğlence gecesi yapıldığı iddiası ve o anlara ilişkin görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. AK Parti Ordu İl Başkanlığı iddiaları yalanlarken yapılan açıklamada, "Haber gerçek dışıdır ve iftiradır. AK Parti Kadın Kolları tarafından hiçbir şekilde böyle bir organizasyon düzenlenmemiştir. Bu organizasyonun Fatsa ilçesinde özel bir firma tarafından düzenlendiği bilgisine ulaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

AK Parti Ordu Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlendiği öne sürülen bir gecede, erkek dansöz oynatıldığına ilişkin görüntüler paylaşıldı. O anlara ilişkin video, sosyal medyada da kısa sürede yayıldı.

"GERÇEK DIŞI VE İFTİRADIR"

Görüntülerin gündem olmasının ardından AK Parti Ordu İl Başkanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Eğlence ve dansöz iddialarının yalanlandığı açıklamada, "Bir internet sitesinde 15 Kasım 2022 tarihinde saat 20.26'da yayınlanmış olan 'AKP Kadın Kollarının eğlencesinde erkek dansöz oynatıldı' başlıklı haber gerçek dışıdır ve iftiradır. Söz konusu yazı, gerçek dışı iddialar öne sürerek kamuoyunu yanıltmakta ve maddi gerçeklik ile hiçbir surette bağdaşmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

"ORGANİZASYON, FATSA'DA ÖZEL BİR FİRMA TARAFINDAN DÜZENLENDİ"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "AK Parti Kadın Kolları tarafından hiçbir şekilde böyle bir organizasyon düzenlenmemiştir. Bu organizasyonun Fatsa ilçesinde özel bir firma tarafından düzenlendiği bilgisine ulaşılmıştır. Partimizin Kadın Kollarının düzenlenen bu organizasyonla herhangi bir ilgisi yoktur. Gerçek dışı ve iftira niteliğindeki bu asılsız haberin, AK Parti Kadın Kollarını hedef alarak kötü niyetle yapıldığı açıkça ortadadır. İlgili haber hakkında ayrıca yasal yollara başvuracağımızı bildiririz."

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Köylerde odun kırma zamanı Köylerde odun kırma zamanı Ordu'da uyuşturucuya geçit yok Ordu'da uyuşturucuya geçit yok

AK Parti, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Ordu Kadın Kolları Başkanlığı, erkek dansözlü eğlence düzenledikleri iddialarına cevap verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:35 Rusya'dan Polonya'ya düşen füze sonrası açıklama geldi: Füze Ukrayna'nın S-300'üne ait
11:56 Fenerbahçe'nin tüm çabalarına rağmen Almanya'ya gitmişti! Ömer Faruk Beyaz kabusu yaşıyor
11:44 Şırnak Valiliği, Taksim bombacısıyla telefon görüşmesi yaptığı öne sürülen MHP'li başkanla ilgili açıklama yaptı
11:44 Doya Doya Moda'da ortalık birbirine girdi! Çanta tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
11:07 Dünyanın konuşacağı transfer! Süper Lig devi Hakim Ziyech'i istiyor
11:01 Dansı bırakarak moda sektörüne yönelen Asena ilk defilesinde gözyaşlarına boğuldu
10:48 Altının gram fiyatı yeni güne düşüşle başladı! 1.062 lira seviyesinden işlem görüyor
10:36 AK Parti Ordu Kadın Kolları Başkanlığı, erkek dansözlü eğlence düzenledikleri iddialarına cevap verdi
08:40 Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra birlikte rol aldığı Beren Saat'e övgü yağdırdı: Onunla çalışmak çok konforluydu
11:41 Emekliler arazi satın alıp kendi köylerini kurdu! Yaşamı daha keyifli hale getirmenin tadını çıkartıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2022 12:56:17. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Ordu Kadın Kolları Başkanlığı, erkek dansözlü eğlence düzenledikleri iddialarına cevap verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement