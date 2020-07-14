AK Parti Ordu Milletvekili Gündoğdu'dan fındık fiyatı açıklaması Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, 18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde fındık üreticisini asla mağdur etmediklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her dönem Karadenizli üreticilerin yanında durduğunu belirterek, "Önümüzdeki günlerde fındık fiyatıyla ilgili bir açıklama yapılacak. Bununla ilgili çalışmalar son noktaya geldi." dedi.

Gündoğdu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden olan fındığın, geçen yıl ekonomiye 2 milyar 111 milyon liralık ihracat girdisi sağladığını hatırlattı.

Fındıkla ilgili sürekli spekülasyonlar yapıldığını, fındık üreticisinin aklını bulandırma girişimleri yaşandığını söyleyen Gündoğdu, 18 yıllık AK Parti iktidarında fındık konusunda yapılan çalışmalara değindi.

Cumhuriyet hükümetleri döneminde fındığa en fazla değeri AK Parti iktidarının verdiğini belirten Gündoğdu, AK Parti iktidarı ve Cumhur İttifakı döneminde fındık kilogram fiyatının 3 doların altına hiç düşmediğini dile getirdi.

Çiftçi Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye genelinde 500 bin fındık üreticisi bulunduğunu aktaran Gündoğdu, AK Parti iktidarında 2009'dan itibaren fındık üreticisine 11 milyar lira destek verdiklerini ifade etti.

Bölgede fındık fiyatlarıyla ilgili dönem dönem oyunlar oynandığını, iktidarın bu oyunlara asla seyirci kalmadığını, her oyunu bozduğunu belirten Gündoğdu, "Cumhurbaşkanımız her dönem fındık üreticisinin yanında durmuştur. Geçtiğimiz yıllarda da ilk kez fındıkta ciddi bir adım atılarak, vatandaş fındık bahçesine girmeden, üretici fındığı daldan koparmadan fındık fiyatlarını 1 Ağustos'ta açıklamıştır." diye konuştu.

Bölge milletvekilleriyle 2 Temmuz'da ziyaret ettikleri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile toplantı yaptıklarını hatırlatan Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Toplantıda Tarım ve Orman Bakanımıza bölgenin taleplerini, isteklerini ilettik. Bölgedeki üreticilerin ne istediğini, neler yapılması gerektiğini söyledik. Bölgedeki vatandaşlarımız 2019 yılı ürünüyle ilgili hem Cumhurbaşkanımıza hem de hükümetimize teşekkür ediyor. Sahaya indiğimizde bu teşekkürü bize de iletiyor. 18 yıllık iktidarımız döneminde fındık üreticisini asla mağdur etmedik. Cumhurbaşkanımız her dönem Karadenizli üreticilerin yanında olmuştur. Yanında olmaya devam edecektir. Kimsenin endişeye kapılmasına gerek yok. İnşallah önümüzdeki günlerde fındık fiyatıyla ilgili bir açıklama yapılacak. Bununla ilgili çalışmalar son noktaya geldi."

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, TBMM Genel Kurulunda yaptığı açıklamaya değinen Gündoğdu, "Mustafa Bey'in doktorluğu iyidir, siz doktorluk yapmaya devam edin. Biz de yıllardır üreticilik yapıyoruz, üreticilik yapmaya devam edelim. Bilgileri doğru almadan, milleti yanıltmak üzere konuşma yaptığınızı anlıyoruz. Konuşmanızda 8 milyon üretici, 500 bin çiftçi var diyorsunuz. Sayın Adıgüzel, 500 bine yakın kayıtlı çiftçi var. 8 milyon bu çiftçilerin aileleriyle beraber eden rakam. 8 milyon üretici yok. Bilgi yanlış. Milleti bu yanlış bilgilerle yanıltma." ifadelerini kullandı.