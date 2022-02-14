AK Parti Ordu Milletvekili Gündoğdu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'nun vefat eden annesi Hatice Gündoğdu'nun cenazesi, Ordu'da toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Hatice Gündoğdu için Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Gündoğdu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, MHP İl Başkanı Naci Şanlıtürk, çevre illerden milletvekilleri, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Hatice Gündoğdu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zafer Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.