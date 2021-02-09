AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu: "Geçmişte Kastamonu Üniversitesi'nde sadece bir oy alan rektör atandığında Kastamonu Üniversitesi önünde... - Son Dakika

- AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu: "Geçmişte Kastamonu Üniversitesi'nde sadece bir oy alan rektör atandığında Kastamonu Üniversitesi önünde eylem gerçekleşmedi"

"Geçmişte Kastamonu Üniversitesi'nde sadece bir oy alan rektör atandığında Kastamonu Üniversitesi önünde eylem gerçekleşmedi. Diğer taraftan alakası olmayan ve düşüncesi çok farklı olan birileri Van, Ordu, Giresun Üniversitesi'ne atanırken oralarda eylem gerçekleştirmedi"

ANKARA - AK Parti Ordu milletvekili Metin Gündoğdu, "Geçmişte Kastamonu Üniversitesi'nde sadece bir oy alan rektör atandığında Kastamonu Üniversitesi önünde eylem gerçekleşmedi. Diğer taraftan alakası olmayan ve düşüncesi çok farklı olan birileri Van, Ordu, Giresun Üniversitesi'ne atanırken oralarda eylem gerçekleştirmedi" dedi.

AK Partili Gündoğdu, AK Parti iktidarları Ordu'ya çok büyük yatırımlara imza atıldığını ve bunların toplamının 20 milyar lira olduğunu belirtti. Gündoğdu, "Denizin üzerine yapılan ilk havalimanı Türkiye'nin önemli bir yatırım oldu. Ordu, Ünye Çevreyolu, Ordu Gürgentepe, Gölköy, Ulubey hattı yolu ve ilçe bağlantıları, dere yolu projesi, Ordu'nun turizm alanı Çambaşı yolu, diğer ilçe yollarımız ulaşım alanında yapılan yatırım ve bunların haricinde yapılan yatırımlar. Ünye, Fatsa ilçelerine çok modern hastaneler yapılmıştı. Şu anda yapımı bitmek üzere olan Akkuş Devlet Hastanesi kısa zamanda faaliyete geçecek" ifadesini kullandı.

Gündoğdu, Ahmet Necdet Sezer dönemi rektör atamalarına hatırlatarak, "Geçmişte Kastamonu Üniversitesi'nde sadece bir oy alan rektör atandığında Kastamonu Üniversitesi önünde eylem gerçekleşmedi. Diğer taraftan alakası olmayan ve düşüncesi çok farklı olan birileri Van, Ordu, Giresun Üniversitesi'ne atanırken oralarda eylem gerçekleştirmedi. Oralarda yapılan zulümlere karşı hem gençlik hem millet direndi. Başörtüsüne yapılan zulümleri hatırlıyoruz" diye konuştu.

Gündoğdu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan eylemlerle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'nin bir üniversitesinde gerçekleştirilen ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milletten aldığı yetkiyle kendi kadrolarıyla yönetme hakkı olan Cumhurbaşkanımızın atadığı rektöre itiraz eden gençler olabilir. Gençleri provoke eden, o gençlerin arkasında orayı destekleyip karıştırmak isteyen Türkiye içerisindeki yerli işbirlikçileri DHKP-C, MLP, PKK uzantıları yeni bir sokak hareketiyle yeni bir Gezi ile ne yapabiliriz diye uğraşan Türkiye'yi daha da büyük ülke olmasını engellemeye çalışan bir muhalefet var.