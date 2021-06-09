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AK Parti Ormanlı Belde yönetimi değişti - Son Dakika

AK Parti Ormanlı Belde yönetimi değişti

09.06.2021 11:48
AK Parti Ormanlı Belde yönetimi değişti, System.String[]

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, partisinin Ormanlı Belde Başkanlığında değişikliğe gitti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, partisinin Ormanlı Belde Başkanlığında değişikliğe gitti. Ormanlı Beldesinde uzun süredir AK Parti Belde Başkanlığı görevini sürdüren İsmail Üstün, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı'nda, İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'un yanı sıra Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarının da katılımıyla düzenlenen tören ile görevini Ormanlı'da esnaflık yapan ve aynı zamanda Almanya Ormanlılılar Derneği'nin Türkiye Temsilcisi olan Varol Aksoy'a devretti.

AK Parti Ormanlı önceki Belde Başkanı İsmail Üstün, Belde Başkanlığı devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, çok duygulu olduğunu ifade ederek bundan sonraki süreçte de AK Parti'ye hizmet etmeye devam ederek teşkilatların emrinde olacağını söyledi.

AK Parti Ormanlı Belde Başkanlığına atanan Varol Aksoy da törende, öncelikle partinin üye sayısını artırmak ve gençleri partiye kazandırmak için çalışacaklarını ifade etti. Aksoy konuşmasında şu sözlere yer verdi;

"2008 yılında AK Parti Ormanlı Gençlik Kolları Başkanı olarak siyasete başladım. 2014 yılında Belediye Meclis Üyesi seçildim. Son Yerel Seçimlerde de Belediye Başkanlığına aday adayı oldum. Mevcut Başkanımızla beraber seçime girdik ve Ormanlı Belediyesini tekrar AK Partili yapma başarısını gösterdik. Bunların dışında Merkezi Almanya'da bulunan Ormanlılılar Derneği'nin de Türkiye Temsilciliğini yapıyorum. Dernek olarak Beldemize, çevre köylerimize ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Beni bu göreve layık gören İlçe Başkanımıza, Yönetim Kurulu Üyelerimize, Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza ve Vekillerimize çok teşekkür ediyorum. Ormanlımızda görev yapmış Kurucu Belde Başkanımız Yaşar Sever, akabinde görev yapan Mehmet Erdoğdu ve önceki dönem belde başkanımız İsmail Üstün kardeşime çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz tabii ki AK Parti'yi Ormanlı'da daha da yukarılara taşımak. Üye çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız. Gençlerimizi partimizde toparlama adına çalışmalar yapacağız. Yarın akşamki ilk toplantımızla birlikte hızlı bir giriş yapmayı düşünüyoruz."

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, törende yaptığı konuşmasında her zaman ekip çalışmasına önem verdiğini anlattı. Başol konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Bizim aşkımız dava, başka bir şey yok. Cumhurbaşkanımızın konuşmasını hep birlikte dinledik. Hedefimiz 2023. Biz teşkilatçılığı severiz. Ben ekip ile çalışmayı severim. Dün Fatih Çakır vardı, bugün Saffet Bozkurt var. Vekilimiz Hamdi Uçar, benim arkadaşım. İl Başkanlığı yaptı birlikte çalıştık; Vekil oldu yine birlikte çalışıyoruz. Bundan sonra da el birliğiyle, sen-ben kavgası yapmadan, Ahmet-Mehmet demeden çalışacağız. Ben, bu davaya gönül veren, teşkilatlarımızda görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum."

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt da devir teslim töreninde sağlanan birlik ve beraberlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi: "Bugün, Ormanlı Belde Teşkilatımızda bir kan değişimine şahit oluyoruz. Tabii bunu yaparken, kimseyi kırmadan, incitmeden yapmaya özen gösterdik. İsmail Üstün kardeşimizin, partimizin çatısı altında uzun yıllar yaptığı çalışma ve hizmetler ortadadır. Kendisi sadece Belde Başkanlığını yaptığı Ormanlı beldemizde değil, İlçe halkımız ve ilçe teşkilatımızla da sürekli iç içe olmuş, tüm çalışmalarımızda elinden geleni yapmıştır. Bu vesileyle kendisine bu güne kadar partimiz çatısı altında aldığı görev ve sorumluluklar ile yaptığı hizmetlerden dolayı şahsım, ilçe teşkilatım, Ormanlı ve Kdz. Ereğli halkı adına teşekkür ediyorum. Kendisinin de ifade ettiği gibi, bundan sonra da bu yolda, davamız uğruna birlikte yürüyeceğimize inanıyorum. Bugün itibariyle partimizin Ormanlı Belde Başkanı olarak göreve başlayan Varol Aksoy kardeşimize de muvaffakiyetler diliyorum. Varol kardeşimiz de yine kendisi de ifade ettiği gibi partimiz çatısı altında Ormanlı beldemizde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Ormanlı'da esnaflık yapan Varol kardeşimiz, bize göre oldukça sosyal ve aktif bir yapıya sahiptir. Devraldığı AK Parti bayrağını daha yukarılarda dalgalandıracağına inanıyorum. Bu vesileyle Varol Başkanımızı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum."

Konuşmaların ardından AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Ormanlı önceki Belde Başkanı İsmail Üstün'e plaket takdim ederek, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan, Varol Aksoy'un Belde Başkanlığındaki AK Parti Ormanlı Belde Teşkilatı Yönetim Kurulunda şu isimler yer alıyor: Nezih Can, İsmail Dönmez, Hasan Gökmen, Yücel Yener, Faruk Özcan, Mustafa Akdeniz. - ZONGULDAK

AK Parti Ormanlı Belde yönetimi değişti
AK Parti Ormanlı Belde yönetimi değişti

İsmail Bayram, Hisarcık, AK Parti, Ereğli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Ormanlı Belde yönetimi değişti - Son Dakika


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