AK Parti Ortahisar'dan gövde gösterisi - Son Dakika
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AK Parti Ortahisar'dan gövde gösterisi

6 saat önce

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, mahalle başkanlarıyla parti binasında toplantı gerçekleştirdi.

AK Parti Ortahisar'dan gövde gösterisi, System.String[]

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, mahalle başkanlarıyla parti binasında toplantı gerçekleştirdi.


Başkan Altunbaş, 85 mahalle başkanıyla Şehit Sedat Kaplan Toplantı Salonu'nda bir araya geldiği toplantıda teşkilata yönelik önemli mesajlar verdi. Toplantıya, Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç de katıldı.


AK Parti'de kongrelerin birlik, beraberlik içersinde gerçekleşmeye başladığını söyleyen Altunbaş, 2020'de teşkilatların gücüne güç katarak yoluna devam edeceğini belirtti. Altunbaş, "Gücünü mazlum insanların desteği ve birbirine kardeşlik bağıyla bağlı olan teşkilat mensuplarımızın çalışmalarından alan partimiz, kongrelerini ülke genelinde büyük bir dayanışma ile gerçekleştirmeye başlamıştır. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği zorlu ve önemli mücadelenin bilincinde olan teşkilat mensuplarımız, kardeşlik bağlarını bozmaya meyledecek fitne ve fesat tohumlarına fırsat vermemekte, partisini, davasını ve yol arkadaşlarını daha çok sahiplenmektedir. İşte bizleri güçlü kılan da mutlu eden de budur. Bu aldığımız güçle yolumuza birlik ve beraberlik içerisinde inşallah devam edeceğiz" dedi.


Ortahisar'daki her bir mahalle başkanının Genel Başkan Erdoğan'ın temsilcisi olduğunu belirten Altunbaş, "Teşkilatımızın en kilit yerleri mahallelerdir. Halka en kolay dokunabildiğimiz, talep ve sıkıntılarını dinleyebildiğimiz en uygun yerler mahallelerimizdir. Her biriniz partimizin Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın temsilcilerisiniz. Yeni eski ayrımı gözetmeksizin her mahalle başkanımızın bu temsiliyeti en iyi şekilde yerine getirmek de asli vazifesidir. Bu vazifeyi en iyi şekilde gerçekleştiren, kuruluşumuzdan bugüne görev alan tüm mahalle başkanlarımıza da ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.


Teşkilat ve belediyenin koordineli çalışmalarına da değinen Altunbaş, "Vatandaşlarımızın sorunlarını çözmede, taleplerini karşılamada belediyemiz ile oldukça koordineli çalışıyoruz. Başkanımız Ahmet Metin Genç'in de hassas ve özverili çalışmaları ile birlikte son derece iyi bir koordinasyon sağlamış bulunmaktayız. 85 mahallemizin tamamının taleplerini oldukça hızlı bir şekilde belediyemizin ilgili birimlerini iletiyoruz. Başkanımız da bu taleplere gereken hassasiyeti sağ olsun gösteriyor. Kendisine gönülden teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.


Toplantının ardından, Başkan Altunbaş, Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve 85 mahalle başkanıyla birlikte şehrin en işlek yerlerinden Kunduracılar Caddesi'nde toplu bir şekilde yürüyerek gövde gösterisi yaptı. - TRABZON

Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Metin Genç, Ortahisar, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:20 Kaynak: İHA
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