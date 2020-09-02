AK Parti Osmancık İlçe Başkan adayı Okudan çalışmalarına start verdi - Son Dakika

AK Parti Osmancık İlçe Başkanlığına aday gösterilen Şerif Okudan çalışmalara hızlı başladı.

AK Parti Çorum Teşkilatlarında kongre süreci resmen başlarken, Osmancık ilçe Başkanlığı'na aday gösterilen Şerif Okudan, Ankara'daki temaslarının ardından ilçeye döner dönmez çalışmalara başladı. Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Teşkilat Başkan Yardımcısı Karadeniz Bölge Koordinatörü ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Teşkilat Başkanlığı Koordinatörü Yahya Çelik, Kırşehir Milletvekili ve İl Koordinatörü Mustafa Kendirli'den oluşan heyetin kararları doğrultusunda 7. Olağan İlçe Kongrelerinde Osmancık İlçe Başkanlığı için adayı olarak belirlenen Şerif Okudan, mevcut Başkan Hakkı Güngör, Kurucu İlçe Başkanı Hacı Bayram İlhan, önceki dönem İlçe başkanı olarak görev yapan Necmettin Tatar, İlçe Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Şişli, önceki dönemlerde gençlik kolları başkanlığı görevini üstlenen Osman Sivritepe, Ahmet Küyük, Uğur Cebeci, Ömer Arslan ve Yunus Güngör, Belediye Meclis Üyeleri Ramazan Çalışkan ve Lütfullah Çuhacı, İl Genel Meclisi Üyeleri Mehmet Yücel ve Mehmet Turhan'ı ziyaret ederek yeni yönetim için istişarelerde bulundu.

Gedçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin bir açıklama yapan Şerif Okudan, "Yönetim kadrosunda 15 kişinin bulunuyor. Genel Merkez tarafından aday olarak belirlenmemden sonra gerek arayarak gerekse ziyaret ederek beni onure eden tüm eş, dost ve Osmancıklı hemşerilerimize teşekkür ediyorum.

Osmancık'a hizmet için çıktığımız bu yolda partimizin kuruluşundan bugüne emeği geçen bütün büyüklerimizi, kardeşlerimizi ve hemşerimizi ziyaret ettik. Bugüne kadar aşkla, canla başla partimiz ve memleketimiz için çalışan, bugünden sonrada ilk günkü aşkla bizimle birlikte yine memleket aşkı ile hizmet etmeleri için destek istedim.

Resmiyette yönetimimiz 15 kişiden oluşuyor lakin bizim anlayışımızda bu memlekete hizmet etmek partimizde görev almak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Bizler yeni Türkiye yolunda liderimiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında tüm şer odaklarına ve dünyaya karşı bu hak davasını sonuna kadar savunacağız. Bugün buradan 2001 den bugüne kadar görev yapmış tüm parti mensubu arkadaşlarıma sesleniyorum, gelin yeni Türkiye'nin inşasında sizlerde bizimle ilk günkü aşkla çalışın diyor tüm hemşerilerimizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyor Allaha emanet ediyorum." dedi. - ÇORUM