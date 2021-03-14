AK Parti Osmancık ilçe teşkilatı, Dereboğazı içme suyu barajında incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Osmancık ilçe teşkilatı, Dereboğazı içme suyu barajında incelemelerde bulundu

14.03.2021 18:09
AK Parti Osmancık ilçe teşkilatı, Dereboğazı içme suyu barajında incelemelerde bulundu, System.String[]

AK Parti Osmancık İlçe Teşkilatı, Dereboğazı içme suyu barajını ziyaret ederek devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

AK Parti Osmancık İlçe Teşkilatı, Dereboğazı içme suyu barajını ziyaret ederek devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, üç aşamadan oluşan projenin toplam maliyetinin 120 milyon olduğunu hatırlatarak, "Proje bittiğinde ilçedeki çeşmelerimizden damacana kalitesinde su akacaktır" dedi.

Dereboğazı içme suyu isale hattının 18 Şubat 2021 tarihinde ihale edildiğini belirten Başkan Okudan, "Bugün burada Osmancık halkımıza müjde vermek için ve projeyi yerinde incelemek için bulunuyoruz. Öncelikle bu projenin şehrimize kazandırılması için çok önemli ve özverili bir gayretle çalışan Milletvekilimiz Oğuzhan Kaya'ya sizler önünde teşekkür ediyorum. Projemiz 3 aşamadan oluşmaktadır. İlk aşaması olan baraj yapımı bitmişti. Yerden 47 metre yükseklikte bulunan ve toplam maliyeti 40 milyon liradır. İkinci aşaması olan Dereboğazı barajı kaynağından alınacak su 15 Kilometre uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla ilçemize yıllık 2.71 milyon metreküp içme suyu verilecektir. Toplam maliyeti 35 milyondur. Barajımızın ve isale hattı ile yapılan yatırımın toplam maliyeti ise 75 milyon liradır. Üçüncü aşaması da isale hattının bitimine yakın ihalesi yapılacak. Bu aşamada arıtma sistemi kurulacak. Sistemle günlük arıtma kapasitesi 12 bin metreküp arıtma sağlayacaktır. Projemizin üç aşaması da bittiğinde çeşmelerimizden damacana kalitesinden su akacaktır. Projenin toplam maliyeti ise 120 milyon liradır" şeklinde konuştu. - ÇORUM

AK Parti Osmancık ilçe teşkilatı, Dereboğazı içme suyu barajında incelemelerde bulundu
AK Parti Osmancık ilçe teşkilatı, Dereboğazı içme suyu barajında incelemelerde bulundu

Osmancık, AK Parti, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti Osmancık ilçe teşkilatı, Dereboğazı içme suyu barajında incelemelerde bulundu - Son Dakika


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