Son Dakika Haberleri: AK Parti Osmaneli İlçe Başkan Kamil Can Yılmaz Oldu

AK Parti Osmaneli İlçe Başkan Kamil Can Yılmaz Oldu

1 saat önce

AK Parti Samsun Milletvekili ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Hasan Basri Kurt'un koordinatör olarak katıldığı temayül yoklaması sonucu Osmaneli Ak Parti İlçe Başkanlığına Kamil Can Yılmaz seçildi.

AK Parti Osmaneli İlçe Başkan Kamil Can Yılmaz Oldu, System.String[]
AK Parti Samsun Milletvekili ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Hasan Basri Kurt'un koordinatör olarak katıldığı temayül yoklaması sonucu Osmaneli Ak Parti İlçe Başkanlığına Kamil Can Yılmaz seçildi.

AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Mehfaret Göbekçi'nin istifası ile boşalan ilçe başkanlığına, yönetim içerisinden Yasin Akçay asaleten atanmıştı. Yasin Akçay'ın iki hafta önce asaleten ilçe başkanı olarak atanmasına rağmen, Ak Parti Osmaneli 'de İlçe Başkanlığı için temayül yoklaması yaptı. AK Parti Samsun Milletvekili ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Hasan Basri Kurt'un koordinatör olarak katıldığı ilçe başkanlığı temayül yoklamasına Yasin Akçay, Musa Tatlı, Azer Sarı, Ender Kaygusuz, Şükrü Cihan, Alper Karadağ ve Kamil Can Yılmaz aday olarak girdi. Temayül oylamasında, ilçe yöneticileri, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, Belediye Başkanı, İl Genel Meclisi üyesi, Belediye Meclisi üyeleri ile eski ilçe başkanları oy kullandılar. AK Parti Genel Merkezinin yapmış olduğu değerlendirme sonuncunda Osmaneli İlçe Başkanı Kamil Can Yılmaz oldu. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:22 Kaynak: İHA

Can Yılmaz, Osmaneli, Ak Parti, Güncel
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