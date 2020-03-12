AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı belli oldu - Son Dakika

AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı belli oldu
6 saat önce
Bilecik'in Osmaneli ilçesinden mevcut AK Parti İlçe Başkanının istifasının ardından yerine geçen isim belli.AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Kamil Can Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri geçtiğimiz günlerde partilerinden istifa etmişlerdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:51 Kaynak: İHA
Bilecik'in Osmaneli ilçesinden mevcut AK Parti İlçe Başkanının istifasının ardından yerine geçen isim belli.
AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Kamil Can Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri geçtiğimiz günlerde partilerinden istifa etmişlerdi. Bunun üzerine Yılmaz'ın yerine Şaban Güdem atandı.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık atama sonrası yaptığı açıklamada, "Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızda yaptığımız istişareler ve görüşler sonucunda Osmaneli İlçe Başkanımız Şaban Güdem olmuştur. Osmaneli ilçemize ve ilimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BİLECİK
Son Dakika Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi İYİ Partili vekil: Göçmenlerin koronavirüsü getirmediğinin garantisi var mı?