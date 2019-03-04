AK Parti Osmaneli Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı
7 dakika önce
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) yoğun bir katılım ile açıldı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) yoğun bir katılım ile açıldı.
Açılışa Bilecik AK Parti Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, ilçe ve belde belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Açılışta konuşma yapan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, "Büyük bir coşku ve heyecanla Osmanelili hemşehrilerimiz bugün liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Osmaneli için hız kesmeden devam dedi. 1075 yılından beri kesintisiz bir Türk kenti olan Osmaneli ilçemizde seçim koordinasyon merkezimizin açılışını gerçekleştirdik. Hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:06 Kaynak: İHA
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