AK Parti Osmangazi'den yeşil-beyaz destek

Bursaspor'un 'yeniden zirveye' sloganıyla başlattığı SMS kampanyasına, bir destek de AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı'ndan geldi.



Haftalık olarak gerçekleştirilen AK Parti Osmangazi İlçe Yönetim Kurulu, İlçe Başkanı Ufuk Cömez başkanlığında toplandı. İlçe Başkanlığı'ndaki toplantıya Yeşil-Beyaz Bursaspor atkılarıyla katılan AK Parti Osmangazi Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursaspor için başlatılan SMS kampanyasına attıkları SMS'lerle dahil olarak destekte bulundu. SMS kampanyasına katılan yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Bursaspor'un, Bursa'nın ve Bursalıların en önemli değerlerinden birisi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:



"Başarılarıyla sevindiğimiz, başarısızlıklarıyla üzüldüğümüz şampiyon kulübümüz Bursaspor'umuzun hangi şartta olursa olsun desteklenmesi tüm Bursalıların vazifesidir. Kulüp olarak zor günlerden geçiyor olabiliriz ancak Bursaspor'un büyüklüğü hangi ligde olursa olsun değişmez. Bu ana fikirle hareket etmeye özen göstermeliyiz. Bu anlamda biz de elimizden geldiğince takımımıza katkı sunmaya çalışıyoruz. Umarız bu kampanya daha geniş katılımlarla sürer ve Bursaspor'umuzu yeniden hak ettiği yerlerde görmeye başlarız." - BURSA