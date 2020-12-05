AK Parti Osmangazi kadına seçme hakkı verilişini özel bir programla kutladılar - Son Dakika

AK Parti Osmangazi kadına seçme hakkı verilişini özel bir programla kutladılar

05.12.2020 16:56
AK Parti Osmangazi kadına seçme hakkı verilişini özel bir programla kutladılar, System.String[]

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilişinin 86'ıncı yıl dönümünde ilçedeki kadın muhtarları ziyaret ederek, hediyeler verdi.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilişinin 86'ıncı yıl dönümünde ilçedeki kadın muhtarları ziyaret ederek, hediyeler verdi. Başkan Ufuk Cömez, tüm muhtarların çok önemli olduklarını ancak kadın muhtarların yerinin ayrı olduğunu söyledi.

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilişinin yıl dönümünde anlamlı bir etkinliği imza atan Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve yönetim kurulu üyeleri 15 kadın muhtarı ziyaret etti. Çeşitli hediyelerin verildiği ziyaretlerde, mahallerdeki sorunlar da gündeme getirildi. Muhtarlar, bu anlamlı ziyaret için ilçe yöneticilerine teşekkür ederken, mahallelerinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Muhtarlarla sık sık görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, "Böyle önemli bir günde kadın muhtarlarımızın yeri ayrı oluyor tabi. Ak Parti İktidarı döneminde kadınlarımıza çok önemli görevler verildi. Hem ülke yönetiminde hem de mahalle yönetiminde aktif görev alıyorlar. Ak Parti, kadınlar siyasetin nesnesi değil bizzat öznesi haline gelmiştir. Kadınlara siyaset değil kadınlarla siyaset bizim partimizin felsefesidir. Yaşamın her anında kadınlar olduğunu gibi gerek siyasette gerekse muhtarlıkta onlar önemli işlere imza atıyor. Bu nedenle biz de seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıl dönümde kadın muhtarlarımızı ziyaret ettik" dedi. - BURSA

AK Parti Osmangazi kadına seçme hakkı verilişini özel bir programla kutladılar
AK Parti Osmangazi kadına seçme hakkı verilişini özel bir programla kutladılar
AK Parti Osmangazi kadına seçme hakkı verilişini özel bir programla kutladılar
AK Parti Osmangazi kadına seçme hakkı verilişini özel bir programla kutladılar
AK Parti Osmangazi kadına seçme hakkı verilişini özel bir programla kutladılar

Osmangazi, AK Parti, Muhtar, Kadın, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Osmangazi kadına seçme hakkı verilişini özel bir programla kutladılar - Son Dakika


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