AK Parti Osmaniye İl Başkanı Seydi Gülsoy, çalışmalarını anlattı - Son Dakika

AK Parti Osmaniye İl Başkanı Seydi Gülsoy, görev sürecinde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Gülsoy, Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda, göreve geldikten sonra üç bölümden oluşan 16 aylık bir eylem planı hazırladıklarını söyledi.

Nöbet sistemi, il koordinasyon kurulu gibi çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade eden Gülsoy, kurdukları komisyonlarla da yapılacak işlerin koordineli bir biçimde ilerlemesini sağladıklarını belirtti.

Osmaniye'ye yapılan yatırımlara da değinen Gülsoy, şöyle devam etti:

"600 yataklı devlet hastanesi inşaatında sona gelinmiş, projenin yüzde 95'i tamamlanmıştır. Toprakkale entegre ilçe hastanesi bitmiş, Sumbas entegre ilçe hastanesinin ise yüzde 65'i tamamlanmıştır. Düziçi 150 yataklı ilçe devlet hastanesinin yüzde 55'i, 50 yataklı Bahçe devlet hastanesinin ise yüzde 5'i bitirilmiştir."

Gülsoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Toprakkale yolu üzerine 100 kişilik engelli yaşam merkeziyle 100 kişilik çocuk evleri sitesinin yapılacağını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımına başlanan 45 milyon lira bedelli içerisinde 5 spor salonu, 40 odası bulunan inşatta da çalışmaların yüzde 95 oranında tamamlandığını ifade eden Gülsoy, 1008 kişilik kız öğrenci yurdunun da hizmete girdiğini kaydetti.