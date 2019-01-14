AK Parti Osmaniye
İl Başkanlığında "halk günü" toplantısı düzenlendi.
Toplantı kapsamında AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu
, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
Toplantı sonrası konuşan Durmuşoğlu, AK Parti'nin halka hizmet partisi olduğunu söyledi.
AK Parti kadrolarının halkın içerisinde, onlarla iç içe olduğunu ifade eden Durmuşoğlu, "Biz sürekli olarak teşkilatlarımızla vatandaşlarımızın dertlerini dinliyor ve çözüm bulmaya çalışıyoruz. Yasama günlerinde Ankara
'da diğer günlerde ise halkımızla beraberiz. Bugün AK Parti İl Teşkilatına geldim. Burada dinlediğimiz sorunlara anında çözüm bulmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.
Durmuşoğlu, 600 yataklı devlet hastanesi projesinin 2019 yatırım programına girdiğini, şubatta ihaleye çıkılacağını hatırlatarak, "Kentimize yeni bir adliye sarayı kazandırmak için çalışma yapıyoruz. Bu konuyla ilgili bakan yardımcımızla da görüşmelerimiz yaptık. Osmaniye'ye yakışır bir adliye binası kazandırmak istiyoruz. AK Parti'nin özelliği biz milletimizle varız, partimiz hizmet partisidir. Ülkemizde olduğu gibi kentimizde de birçok hizmete imza attık. Bugün de burada halkımızı dinleyerek sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.