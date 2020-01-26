AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu Düziçi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu Düziçi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu Düziçi'nde incelemelerde bulundu

12 dakika önce

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Düziçi ilçesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu Düziçi'nde incelemelerde bulundu, System.String[]

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Düziçi ilçesinde incelemelerde bulundu.

Durmuşoğlu, Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan, Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, İl Genel Sekreteri Mustafa Bulat ve Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner ile ilçede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Düziçi Yarbaşı arası 3,5 kilometrelik duble yol projesinin ihale çalışmalarında son aşamaya gelindiğini dile getiren Durmuşoğlu, buranın yapımına hızlı bir şekilde başlanacağını kaydetti.

Durmuşoğlu, Düziçi ve Yarbaşı arasındaki yolun tamamlanmasının ardından Yarbaşı ile Kanlıgeçit arasındaki yolun da yapım çalışmalarına başlanacağını belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:42 Kaynak: AA
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