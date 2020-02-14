AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu'ndan Bakan Albayrak'a teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu'ndan Bakan Albayrak'a teşekkür - Son Dakika

AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu'ndan Bakan Albayrak'a teşekkür

6 saat önce

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın verdiği talimatın ardından kentte devam eden projelerde önemli aşama kaydedildiğini belirtti.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu'ndan Bakan Albayrak'a teşekkür, System.String[]

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın verdiği talimatın ardından kentte devam eden projelerde önemli aşama kaydedildiğini belirtti.

Durmuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak"n Osmaniye'yi ziyaretinin ardından iki önemli müjde verdiğini kaydetti.

Bakan Albayrak'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğüne verdiği talimatla kentte devam eden projelerde önemli aşama kaydedildiğini ifade eden Durmuşoğlu, açıklamasında şunları belirtti:

"Osmaniye ve Kadirli organize sanayi bölgesinin geliştirilmesinin, bölgemizin kalkınması için en kritik noktalardan birisi olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda ulaşım ve lojistik projeler büyük önem taşıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü nezdinde yürüttüğümüz çalışmaları belirli bir seviyeye getirmiştik. Söz konusu durumu geçtiğimiz haftaki Osmaniye ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a aktardık, kendisi de bizzat ilgilenerek verdiği talimatlarla projelerin daha da hızlanmasını sağladı."

Durmuşoğlu, ilgi ve desteklerinden dolayı Bakan Albayrak'a teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:16 Kaynak: AA
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