AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu'ndan Anneler Günü mesajı - Son Dakika

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Durmuşoğlu, yayımladığı mesajında, ayakları altına cennet vaat edilen annelerin en yegane varlık ve insana dünya üzerinde sunulmuş en büyük zenginlik olduğunu belirtti.

Hiç karşılık beklemeden çocuklarını büyüten, ömrünü yavrusuna adayan annelerin sadece bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini ifade eden Durmuşoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Bizler, 'ana gibi yar olmaz' diyen, anneye hürmeti esas alan, anneliği dünyanın en müstesna mertebesi olarak gören bir kültür ve geleneğin temsilcileriyiz. Bu anlayışla annelerimizin mutlu olması, yüzlerinin gülmesi, hayat şartlarının daha da iyileştirilmesi için önümüzdeki süreçte de kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Hayatımızdaki ilk öğretmen, yol göstericimiz, koruyucumuz, yaşamdaki en büyük hazinemiz olan annelerimizi Anneler Günü'nü kutluyor, özellikle evlatlarını vatan uğruna şehit veren tüm şehit annelerinin ellerinden, bir evlatları olarak saygıyla öpüyorum."