AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu, yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu, yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika

AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu, yol çalışmalarını inceledi

6 saat önce

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye ve ilçelerinde devam eden yol çalışmalarında incelemelerde bulundu.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu, yol çalışmalarını inceledi, System.String[]

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye ve ilçelerinde devam eden yol çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Durmuşoğlu, beraberinde Sumbas Kaymakamı İdil Özdemir, Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan, Osmaniye İl Özel İdare Genel Sekreteri Mustafa Bolat, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu ile çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Durmuşoğlu, Osmaniye ve ilçelerinde devam eden yol çalışmalarının tamamlanmasıyla istihdama dayalı yatırımların önünün açılacağını söyledi.

Yol çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Durmuşoğlu, projelerin her zaman takipçisi olduklarını kaydetti.

Mücahit Durmuşoğlu, Milletvekili, AK Parti, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Naci Görür, Manisa depremini yorumladı: Endişe edilecek bir şey yok
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye rejimi güvenliğimizi tehlikeye atarsa, en sert şekilde karşılık verilecek Elazığ'da yıkılan 378 binayla ilgili soruşturma başlatıldı Suriye rejiminin saldırısından kaçıp Türkiye sınırına ulaşanların sayısı 600 bine dayandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 17:26:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu, yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]