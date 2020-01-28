AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu, yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye ve ilçelerinde devam eden yol çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Durmuşoğlu, beraberinde Sumbas Kaymakamı İdil Özdemir, Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan, Osmaniye İl Özel İdare Genel Sekreteri Mustafa Bolat, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu ile çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Durmuşoğlu, Osmaniye ve ilçelerinde devam eden yol çalışmalarının tamamlanmasıyla istihdama dayalı yatırımların önünün açılacağını söyledi.

Yol çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Durmuşoğlu, projelerin her zaman takipçisi olduklarını kaydetti.