Son Dakika Haberleri: AK Parti Osmaniye Milletvekili Kaya, Cgc'yi Ziyaret Etti

AK Parti Osmaniye Milletvekili Kaya, Cgc'yi Ziyaret Etti

1 saat önce

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Cebelibereket Gazeteciler Cemiyetini (CGC) ziyaret etti.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Kaya, Cgc'yi Ziyaret Etti, System.String[]
AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Cebelibereket Gazeteciler Cemiyetini (CGC) ziyaret etti.


Kaya, ziyarette yaptığı açıklamada, 2019'un ilk ziyaretlerini gerçekleştirdiğini söyledi.


Yerel basının desteklenmesini önemsediğini ifade eden Kaya, mecliste genel kurul çalışmalarının tamamlandığını ve seçim çalışmalarının başladığını kaydetti.


Meclis çalışmalarından fırsat buldukça seçim bölgesine geldiğini aktaran Kaya, "Yapıcı eleştirilere ve önerilere her zaman açığız. Milli savunma bütçesinde görev alıyorum. Bu alanda da ülkemizde çok güzel hizmetler var. Bir seçim sürecine girmiş bulunuyoruz. Burada Cumhur İttifakı kapsamında mevcut belediye başkanı Kadir Kara'ya destek vereceğiz. İlçelerde ise henüz netlik kazanmış değil. Genel merkezimizin bu anlamda çalışmaları devam ediyor." şeklinde konuştu.


CGC Başkanı Ali Cihangir de, Kaya'ya ziyareti nedeniyle teşekkür ederek, seçim çalışmalarında başarı diledi.


Basın camiasının 2018'i sıkıntılı geçirdiğini ancak 2019'dan ümitli olduklarını ifade eden Cihangir, "Yerel basın aslında yerel demokrasinin mihenk taşıdır. Yerel demokrasi işlemezse genel demokrasinin işlemesi de söylenemez. Basın camiasının yaşadığı sıkıntılar bir dosya halinde yetkili mercilere ulaştırdık." dedi.

Cihangir, son dönemde yerel basının ilan paylarının düştüğünü belirterek, "Bu duruma çözüm bulunması gerekiyor. Zira yerel basın her geçen gün kan kaybediyor. Çözüm önerilerimizi de sunduk. Yetkililerin bir adım atmasını bekliyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:56 Kaynak: AA

İsmail Kaya, Milletvekili, Osmaniye, Politika
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