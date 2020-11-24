AK Parti Osmaniye Milletvekili Kaya'dan, filyasyon ekibine ziyaret - Son Dakika

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezinde filyasyon ekibini ziyaret etti.

Kaya, ziyaret esnasında İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) pozitif vaka sayılarında artış yaşandığını, bu anlamda filyasyon ekibinin çalışmalarının büyük önem taşıdığını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Sağlık ordumuzun özverili çalışanlarıyla, Kovid-19 vaka sayılarının artmaması için mücadele veriyor. Kentimizdeki filyasyon ekiplerimiz koronavirüs test sonucu pozitif çıkan hastalarla iletişim kurup bilgilendirme yaparak hastaların izole edilmesini sağlıyor. Ekiplerimizin gece gündüz demeden çalıştığını biliyoruz. Salgının boyutlarını en aza indirmek için hükümet olarak bizler de gerekli önlemleri alarak hem vatandaşlarımızın sağlığını korumaya hem de sağlık çalışanlarımıza destek olmaya çalışıyoruz."