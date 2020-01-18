AK Parti Osmaniye Milletvekili Kaya: "OSB'nin yatırımcı için güçlü yönleri var" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AK Parti Osmaniye Milletvekili Kaya: 'OSB'nin yatırımcı için güçlü yönleri var' - Son Dakika Ekonomi

AK Parti Osmaniye Milletvekili Kaya: "OSB'nin yatırımcı için güçlü yönleri var"

6 saat önce

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) yatırımcı için güçlü yönleri olduğunu belirtti.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Kaya:

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) yatırımcı için güçlü yönleri olduğunu belirtti.


Kaya, yaptığı açıklamada, Osmaniye'nin teşvik kapsamında olmasının da etkisiyle kent sanayisinde büyük atılımlar yaşadığını belirtti.

OSB'de yatırımın hız kazanmasında, metal sanayide gelişmiş Hatay'a ve Osmaniye'nin limanlara yakınlığının önemli rolü olduğunu kaydeden Kaya, "OSB'nin yatırımcı için güçlü yönleri var. OSB'deki firmalarımızın yüzde 46'sı metal, yüzde 23'ü iplik sektöründe yoğunlaşmıştır. ?Güneydoğu ve Doğu Anadolu'yu Türkiye'nin orta ve batı bölgelerine bağlayan demir yolunun kentimizden geçmesi Osmaniye OSB'de demir-çelik ve metal sektöründe il dışından büyük firmaların yatırım yapması her sektörden yatırımcılarımızın bölgeye gelmesinde etkili olmuştur." ifadesini kullandı.

Kaya, hızlı tren projesinin tamamlanmasıyla demir yolu ulaşımının daha da etkinleşeceğini, OSB'de yapılan yeni yolla limanlara bağlantının 10 kilometreye düşeceğini belirtti.

AK Parti, Osmaniye, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:08 Kaynak: AA
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