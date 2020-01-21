AK Parti Osmaniye milletvekilleri incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Osmaniye milletvekilleri incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Osmaniye milletvekilleri incelemelerde bulundu

6 saat önce

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Düziçi ilçesinde yapımı devam eden gençlik merkezi ve devam olimpik yüzme havuzu inşaatlarında incelemede bulundu.

AK Parti Osmaniye milletvekilleri incelemelerde bulundu, System.String[]

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Düziçi ilçesinde yapımı devam eden gençlik merkezi ve devam olimpik yüzme havuzu inşaatlarında incelemede bulundu.


Durmuşoğlu ve Kaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat'tan inşaat çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Restorasyon çalışması yapılacak spor salonunda da incelemelerde bulunan milletvekilleri burada voleybol maçı yaptı.

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:14 Kaynak: AA
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