AK Parti Ovacık İlçe Başkanlığına Ahmet Şahin Atandı

AK Parti Karabük
İl Başkanı İsmail Altınöz, Ovacık
İlçe Başkanlığına Ahmet Şahin
'in atandığını duyurdu.
Altınöz, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Ovacık İlçe Başkanı Yakup Narter
'in belediye başkan adaylığının ardından boşalan ilçe başkanlığına Ahmet Şahin'in atandığını belirtti.
Altınöz, "Şahin mazbatasını AK Parti Genel Merkez
Teşkilat'tan sorumlu genel başkan yardımcısı Erkan Kandemir
'den aldı. AK Parti Ovacık İlçe Başkanlığına atanan Ahmet Şahin kardeşime yeni görevinde başarılar dilerim. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Karabük'e, Ovacık'a ve Türkiye
'ye hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.