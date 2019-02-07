Son Dakika Haberleri: AK Parti Ovacık İlçe Başkanlığına Ahmet Şahin Atandı

AK Parti Ovacık İlçe Başkanlığına Ahmet Şahin Atandı

1 saat önce

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Ovacık İlçe Başkanlığına Ahmet Şahin'in atandığını duyurdu.

AK Parti Ovacık İlçe Başkanlığına Ahmet Şahin Atandı, System.String[]
AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Ovacık İlçe Başkanlığına Ahmet Şahin'in atandığını duyurdu.

Altınöz, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Ovacık İlçe Başkanı Yakup Narter'in belediye başkan adaylığının ardından boşalan ilçe başkanlığına Ahmet Şahin'in atandığını belirtti.

Altınöz, "Şahin mazbatasını AK Parti Genel Merkez Teşkilat'tan sorumlu genel başkan yardımcısı Erkan Kandemir'den aldı. AK Parti Ovacık İlçe Başkanlığına atanan Ahmet Şahin kardeşime yeni görevinde başarılar dilerim. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Karabük'e, Ovacık'a ve Türkiye'ye hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:08 Kaynak: AA

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