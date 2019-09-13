AK Parti oylamaya katılmayarak destek verdi, Seçer borçlanma yetkisini aldı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Meclisinden istediği 349 milyon 500 bin TL'lik borçlanma yetkisini aldı. Seçer'in, mayıs ayından bu yana beklediği borçlanma yetkisine MHP grubu yine ret kararı verirken, AK Parti grubu oylamaya katılmayarak Seçer'e destek verdi. Borçlanma yetkisi 30'a 29 oy çokluğuyla kabul edildi.



Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin eylül ayı toplantısının ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Toplantıda, komisyonlardan gelen 30, idareden gelen 4 ve gündem dışı 7 olmak üzere 41 madde görüşüldü.



Borçlanma yetkisi yeniden meclise geldi



Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin toplantısına borçlanma yetkisi damga vurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in, mayıs ayında meclis gündemine getirdiği, ancak Cumhur İttifakı meclis üyeleri tarafından reddedilen borçlanma yetkisi, daha sonra komisyonda kabul edilmesi üzerine temmuz birleşiminde bir kez daha gündeme alınmış, ancak Başkan Seçer, reddedileceğini öğrendiği teklifi görüşülmeden geri çekmişti. Seçer, iki ay sonra bir kez daha borçlanma yetkisini yeniden meclis gündemine taşıdı.



MHP, oylamadan önce ret kararını açıkladı



Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen ve Başkan Seçer'e, İller Bankası veya ticari bankalardan 349 milyon 500 bin TL'ye kadar kredi kullanma yetkisi verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi sırasında söz alan MHP Grup Başkanı Mammut Tat, konunun mecliste birkaç kez gündeme geldiğini, MHP grubunun da böyle bir kredi kullanma ihtiyacının bu aşamada uygun olmadığını ifade ettiklerini anımsattı. Tat, "Gerekçelerimizi de tane tane söylemiştik. Yine aynı şekilde belediyenin ciddi bir borca girmiş haliyle yeniden bir borçlanmanın uygun olmayacağı düşüncemizi devam ettiriyoruz. Bu süreçte değişen bir şey olmadığı için biz Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak böyle bir borçlanmanın tekrar belediyemize ağır bir yük getireceğini ve bir yandan tasarrufa başlamışken bu tasarrufun devam etmesi, kaynakların daha dahili kullanılması, önümüzdeki süreçte de böyle bir borçlanmayı yapacaksak Mersin'i etkileyecek önemli yatırımlarla ilgili adres belirterek borçlanmanın olması noktasında hala görüşümüzü ifade ediyoruz. Bu düşüncelerle bugünkü borçlanma yetkisiyle ilgili konuya ret veriyoruz" dedi.



"Bu para mutlaka esnafa ödenmeli"



AK Parti Grup Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ise borçlanma yetkisi alınırsa bunun esnafın alacaklarına ödenmesi koşulunu yineledi. Gültak, "Borçlanma alındığı takdirde biz bu borçlanmanın belediyemizden para bekleyen, Mersin'de yatırım yapmış orta ve küçük ölçekli esnafta kalmasını istiyoruz. Çünkü bundan dolayı mağdur olmuş, çeki-senedi dönmüş ve sıkıntıya girmiş birçok Mersin'de para kazanıp, o parayı Mersin'de harcayan esnafımız var. Mutlaka bu para Mersin'de kalmalı" diye konuştu.



Bütün belediyelerin borçlanma yetkisi istediklerine dikkat çeken Gültak, "Hepimiz istiyoruz. Bu yetki geldiği zaman daha öncesinden toplantılar yapılarak ve gerçekten şehrimizin kangren haline gelmiş konularını çözecek projelerle birlikte borçlanma gelirse daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Ayrıca, borçlanmadan, tasarrufa giderek, ki gidiyorsunuz, daha da tasarrufa giderek, bazı konuları öncelikli duruma getirerek mümkün mertebe borçlanmadan bu işi götürelim. Ben borçlandım 15 milyon ama daha para çekmedim, çünkü tasarrufa gittim, kendimi sıkıyorum, ona göre tedbirler alıyorum. Borçlanmadan da bazı şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.



CHP Grup Başkanı Abdullah Özyiğit de tüm iyi dileklere teşekkür ederek, alınacak borcun önceden yapılmış işlerin borçlarını kapatmak üzere kullanılacağının altını çizdi.



"Bugüne kadar 375 milyon lira geriden gelen borçları ödedik. Borçlarımızdaki azalma 109 milyon lira"



Grup başkanlarının ardından konuşan Başkan Seçer, 5 ayı geride bıraktıklarını, daha önce de borçlanma yetkisi talebini meclisten istediklerini ama bazı gelişmeler sonucu oylayacakları oturumda geri çekmek zorunda kaldıklarını söyledi. Bu talebi bugün tekrar gündeme aldıklarını belirten Seçer, "Biz yönetime geldiğimiz günden bugüne kadar 375 milyon lira geriden gelen borçları ödedik. 1 Nisan'da devraldığımız borç ile 1 Eylül arasındaki borçlarımızda azalma 109 milyon lira. 375 milyon borç ödedik, yeni borçlar tahakkuk etti ama kümülatif baktığınızda 109 milyon lira düşmüş. Aradaki yaklaşık 200 milyon liralık fark, yine geriden gelen ama 1 Nisan'da biz yönetime geldiğimizde tahakkuk etmeyen borçlardan oluşuyor" dedi.



"Harcamalarımızda geçen yıla göre 100 milyon lira düşüş var"



Geçen yılın aynı dönemine göre dört aylık süre içerisinde harcamalarında yaklaşık olarak 100 milyon lira civarında düşüş olduğunu vurgulayan Seçer, "Bütçe açığı yüzde 18 civarına kadar indirilmiş. Bunun temel sebebi; birincisi israfı önlememiz. Bu çok önemli, gereksiz yatırımlar, gereksiz harcamalar, bazı konularda tasarrufa gitmek. Bir taraftan israfı önlüyorsunuz, bir taraftan da tasarruf yapıyorsunuz. Örneğin gelir gelmez kiraladığımız yaklaşık 200 aracı iade ettik. Akaryakıtta tasarruf ettik. Daha birçok alanda tasarruf yapmışız. 6 aylık karnemizi ekim ayı başında açıklayacağız. Sizlerin hassasiyetini ben de taşıyorum. Vatandaşımızın bir kuruşunu heba etmek istemiyoruz. Mümkün olduğunca bu konuda dikkatli davranıyoruz. Başarılı olduğumuz alanlar var, henüz başarılı olamadığımız alanlar var, yanlış, eksik yaptıklarımız var. bunlar tamamlanır ve düzeltilir, yeter ki iyi niyetli bir yaklaşım olsun. Lütfen bu konuda da kimsenin endişesi olmasın" şeklinde konuştu.



"Hepinizi desteğini istiyorum"



Bu ay zorunlu ödemelerin dışında geriden gelen en eski borçları ödediklerini kaydeden Seçer, şöyle devam etti: "Daha 10'uncu ay, 11'inci ay borçlarını ödüyoruz. Bu ay 30 milyon lira borç ödedik. Piyasaya sürülen para. Geçtiğimiz ay 27 milyon lira ödedik. Akaryakıtı, banka taksitlerini, temlikleri de katarsanız toplamda bu 100-110 milyon lirayı buluyor. Bunu da herhangi bir nakdi borçlanma yapmadan gerçekleştirdik. Bu borçlanma yetkisini sizden isteyeceğiz. Sonuç ne çıkarsa çıksın saygıyla karşılarım. Mevcut şartlarda Mersin'i idare etmek için elimden geleni değil, gereğini yapacağım. Bana borçlanma verirseniz tabi ki hizmetlerimizi de daha rahat yapacağız. Belediyemizin rahat olması demek; maddi açıdan sıkıntılarını gidermesi, alete, ekipmana, malzemeye daha süratle ulaşması demek. Bu da ilçelere de yansıyacak hizmet demek. Hepinizin desteğini istiyorum. Bu borçlanmanın oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle geçmesi çok daha iyi anlam taşır. Hem kente iyi bir yansıma olur hem moral motivasyonunuz artar hem de uzlaşma kültürü açısından önemli bir örnek teşkil etmiş olur. Memleketin gerginliğe, gereksiz siyasete ihtiyacı yok. Ben sizlerin desteğini istiyorum. Bu konuda bana vereceğiniz destek, bundan sonraki süreçte Mersin halkına hizmet olarak gelecektir. Takdir sizin."



Seçer, konuşmasının ardından komisyon raporunu meclis üyelerinin oylarına sundu. AK Parti grubu oy kullanmayarak Seçer'e destek verirken, borçlanma yetkisi MHP'li meclis üyelerinin 29 oyuna karşılık, CHP'nin 30 oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. - MERSİN