AK Parti: Oyların tümünün sayımı için başvuracağız
1 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Maddi hata düzeltimi yoluna gittik ama bitmiş değil. 38 ilçede oyların tümünün sayımı için YSK'ya başvuracağız." dedi.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Maddi hata düzeltimi yoluna gittik ama bitmiş değil. 38 ilçede oyların tümünün sayımı için YSK'ya başvuracağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:26
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AK Parti, 38 İlçede Tüm Oyların Sayılması İçin Başvuracak
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