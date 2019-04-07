Son Dakika Haberleri: AK Parti: Oyların tümünün sayımı için başvuracağız

AK Parti: Oyların tümünün sayımı için başvuracağız

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Maddi hata düzeltimi yoluna gittik ama bitmiş değil. 38 ilçede oyların tümünün sayımı için YSK'ya başvuracağız." dedi.

AK Parti: Oyların tümünün sayımı için başvuracağız, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Maddi hata düzeltimi yoluna gittik ama bitmiş değil. 38 ilçede oyların tümünün sayımı için YSK'ya başvuracağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:26 

AK Parti, Ekonomi
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