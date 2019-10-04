AK Parti Özalp İlçe Başkanlığına Ağar getirildi
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VAN (İHA) – AK Parti Özalp İlçe Başkanlığına Ercan Ağar atandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:13 Kaynak: İHA
VAN (İHA) – AK Parti Özalp İlçe Başkanlığına Ercan Ağar atandı.
Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezine çağrılan Van'ın Özalp İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar'ın görevden ayrılmasının ardından başvuruda bulunan adaylar arasında değerlendirme yapıldı. Genel merkeze çağrılan 4 aday arasında AK Parti Özalp İlçe Başkanlığına Ercan Ağar getirildi. - VAN
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