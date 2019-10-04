Son Dakika Haberleri: AK Parti Özalp İlçe Başkanlığına Ağar getirildi
Son Dakika Politika Haber

AK Parti Özalp İlçe Başkanlığına Ağar getirildi

1 saat önce

VAN (İHA) – AK Parti Özalp İlçe Başkanlığına Ercan Ağar atandı.

AK Parti Özalp İlçe Başkanlığına Ağar getirildi, System.String[]

VAN (İHA) – AK Parti Özalp İlçe Başkanlığına Ercan Ağar atandı.


Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezine çağrılan Van'ın Özalp İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar'ın görevden ayrılmasının ardından başvuruda bulunan adaylar arasında değerlendirme yapıldı. Genel merkeze çağrılan 4 aday arasında AK Parti Özalp İlçe Başkanlığına Ercan Ağar getirildi. - VAN

AK Parti, Özalp, Van, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çatıda yuva yapan arılar, ev halkında büyük paniğe neden oldu
Ak parti'li turan: atatürkçülükten uzak chp'nin, oy oranını artırma imkanı yok Eritre milli takımının 5 oyuncusu turnuva için gittikleri Uganda'da kaybolcu Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç'tan Ali Babacan açıklaması: Seve seve katkı veririm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 18:51:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Özalp İlçe Başkanlığına Ağar getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]