AK Parti Pamukova İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Pamukova İlçe Kongresi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Pamukova Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen kongrede konuşan Yavuz, birliktelik ve dava şuurunun beraberinde çok güzel hizmetleri getirdiğini belirtti.

İlçeye yapılan yeni hastanenin yüzde 85'inin tamamlandığını ve bu hızla devam ederse yeni yılın başlarında hizmete alınabileceğini anlatan Yavuz, "Yine 1000 yataklı hastanemizin de temeli önümüzdeki süreçte atılacak. Yerel yöneticilerimiz de burada çok özel çalışmalara imza atıyor. Hep birlikte Sakarya'ya hizmet için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de kongrelerin tazelenme ve yenilenme süreçleri olduğuna değinerek, yeni görev alacak yöneticilere başarılar diledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, göreve geldikleri günden bu yana toplam 16 bin 892 ton asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini aktararak, sıkıştırılmış beton yol çalışmalarının ilk uygulamasını Pamukova Karapınar'da başlattıklarını anımsattı.

Pamukova Hüseyinli-Çilekli- Akçakaya Mahalleleri İçme Suyu Projesi ile ilçenin dört mevsim kesintisiz sağlıklı suya kavuşacağını bildiren Yüce, şunları kaydetti:

"Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri oluşturacağımız çalışmalar sürüyor. Pamukova'da organize sera bölgesi kurmayı, verimi ve üretimi artırmayı hedefliyoruz. Tüm bunların yanında daha pek çok projeyi hayata geçirmek için çalışmalarımız sürüyor. En büyük derdimiz bu şehre en güzel şekilde hizmet etmektir."

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de halka hizmet yolculuğunda birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiklerini dile getirerek, kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kongreye, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün ve diğer ilçelerin belediye başkanları ile partinin ilçe başkanları da katıldı.

Kongrede mevcut başkan Aziz Burak Çelik güven tazeledi.