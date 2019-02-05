AK Parti Pasinler Belediye Başkan Adayı Dölekli'den Başkan Sertoğlu'na Ziyaret

AK Parti Pasinler Belediye Başkan Adayı Ahmet Dölekli, seçim çalışmaları kapsamında parti yöneticileriyle birlikte Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu'nu makamında ziyaret etti.

AK Parti Pasinler Belediye Başkan Adayı Ahmet Dölekli, seçim çalışmaları kapsamında parti yöneticileriyle birlikte Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu'nu makamında ziyaret etti.



Başkan Sertoğlu," Bizler AK davanın dün olduğu gibi bugün de yanındayız" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde Pasinler İlçe Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığı Ahmet Dölekli, seçim çalışmaları kapsamında Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu'nu makamında ziyaret etti. AK Parti Pasinler İlçe Başkanı Hanifi Temirlenk, Kadın Kolları Başkanı Nejla Kurt, Gençlik Kolları Başkanı Sedat Kağızmanlı ve parti yönetimi ile birlikte Başkan Sertoğlu'nu ziyaret eden Başkan Adayı Ahmet Dölekli, birlik ve beraberlik mesajları verdi.



Hizmet yolunda yapılan mücadelenin bir yarış olduğunu söyleyen Ahmet Dölekli, "AK davaya hizmet etme fırsatı bana ve arkadaşlarıma nasip oldu. Bu bir bayrak ve hizmet yarışıdır. Bizler AK davanın neferleri olarak, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı yapmamız gerekir" dedi.



Başkan Adayı Ahmet Dölekli ve parti yöneticilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, "Bizler AK davanın dün olduğu gibi bugün de yanındayız. Şahsıma yönelik bazı yakıştırmalar yapılmış olabilir. Kesinlikle başka bir partiden veya bağımsız aday olmam gibi bir durum söz konusu değildir. Bizler dün olduğu gibi Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında ve yolundan gitmeye devam edeceğiz. Pasinler'de bütün teşkilatlarımızla Başkan Adayımız Ahmet Dölekli beyi destekliyoruz ve seçimlerde de çalışmalarımız birlikte devam edecektir" diye konuştu.



Pasinler AK Parti İlçe Başkanı Hanifi Temirlenk ise, "Bizler 17 yıldır mevki, makam ve kişisel hırslarımızı bir yere bırakmış ve AK davanın neferleri olmuşuz. Partimizi dışarıdan bölmek isteyenler böyle dedikodular çıkararak bölmek istemekteler. Allah'ın izniyle bu tür söylemler bizleri bölemeyecektir. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için bütün teşkilatlarımızla hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Başkan Sertoğlu dün olduğu gibi bugünde AK Parti'nin ve AK davanın bir neferidir" dedi. - ERZURUM

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