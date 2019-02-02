AK Parti Patnos Belediye Başkan Adayı Alır, Patnos'ta Coşkuyla Karşılandı

AK Parti Patnos Belediye Başkan adayı Mehmet Hanifi Alır, Patnos'ta coşkuyla karşılandı.

AK Parti Patnos Belediye Başkan adayı Mehmet Hanifi Alır, Patnos'ta coşkuyla karşılandı.



AK Parti İlçe Başkanı Tekin Dinç ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Alır, herkesle tokalaşarak tebrikleri kabul etti. Daha sonra Menderes bulvarı üzerine kurulan platformda vatandaşa seslenen Başkan adayı Alır, Patnos halkının bu teveccühüne layık olmaya çalışacaklarını belirterek, "Önemli olan bugün başlarken değil, 5 yıl sonra sizlerin teveccühüne layık olabilmektir. Hep birlikte çalışacağız. Bu anlamda tüm Patnoslu hemşehrilerimin her zaman desteğine ihtiyacım olacak." dedi.



Başkan adayı Alır, kazanmaları halinde ilk işleri Yeşil bir Patnos yapmak olduğu, Patnos'un rakibinin ne Erciş nede Tatvan olduğu bundan sonra Patnos'un tek rakibinin Van olduğunu bu doğrultuda da farklı bakanlıklarla konuştuğunu ve bu bakanlıklardan gelecek olana desteklerle Patnos ilçesi için bir çok farklı projeyle ilçeye geldiğini söyledi.



Alır, dört ilke üzerinde duracaklarını, birinci ilkelerinin hizmet, ikinci ilkelerinin adalet, üçüncü ilkelerinin eşitlik, dördüncü ilkelerinin de şeffaflık olacağını kaydetti.



Alır daha sonra AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezine geçti. - AĞRI

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