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AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı'na saldırı hazırlığındaki 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı'na saldırı hazırlığındaki 4 kişi tutuklandı

22.06.2021 12:18
AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı'na saldırı hazırlığındaki 4 kişi tutuklandı, System.String[]

AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı'na molotofkokteyli ile saldırı hazırlığı yapan İ.A., A.K. ve İ.D. ile onları azmettirdiği öne sürülen C.Ç., tutuklandı.

AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı'na molotofkokteyli ile saldırı hazırlığı yapan İ.A., A.K. ve İ.D. ile onları azmettirdiği öne sürülen C.Ç., tutuklandı. Şüphelilerden A.K.'yi ilçeden kaçırmaya çalışan amcaları M.Ş.K. ile R.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, 20 Haziran günü saat 02.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki AK Parti binası yakınında şüpheli 3 kişiyi fark etti. Ekipleri gören şüpheliler, kaçtı. Yaşanan kovalamacayla şüphelilerden İ.A. yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede, yanmaya hazır 3 molotofkokteyli, 1 pense, 1 levye ve 1 de yüzü gizleyecek bez parçası bulundu.

İ.A.'nın ifadesi doğrultusunda diğer şüphelilerin A.K. ve İ.D. olduğu belirlendi. Polis, A.K.'yi saat 03.00 sıralarında Patnos-Erciş çıkışında yapılan yol uygulamasında araç içerisinde yakalandı. Şüpheliyi ilçeden kaçırmaya çalışan amcaları M.Ş.K. ile R.K. de gözaltına alındı.Şüphelilerin sorgusunda, molotofkokteylini kendilerine verdiğini iddia ettikleri, olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen C.Ç. de saat 06.00 sıralarında yapılan operasyonla evinde yakalandı. İ.D. de polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

6 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.D., C.Ç., A.K ve İ.A. tutuklandı, M.Ş.K. ve R.K. ise adli kontrolle serbest kaldı.


AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı'na saldırı hazırlığındaki 4 kişi tutuklandı
AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı'na saldırı hazırlığındaki 4 kişi tutuklandı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı'na saldırı hazırlığındaki 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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