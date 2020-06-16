Ak Parti pazarcı esnafının sorunlarını dinledi - Son Dakika

Ak Parti pazarcı esnafının sorunlarını dinledi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve yönetim Kurulu Kapalı Pazar Yeri'ne giderek hem maske dağıtımı yaptı, hem de pazarcı esnafının sorunlarını dinledi.

Ak Parti pazarcı esnafının sorunlarını dinledi, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve yönetim Kurulu Kapalı Pazar Yeri'ne giderek hem maske dağıtımı yaptı, hem de pazarcı esnafının sorunlarını dinledi.


Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve Yönetim Kurulu üyeleri pazarcı esnafıyla buluştu. Pazarcılar Odası Başkanı Erkan Alpsu ile beraber pazarcı esnaflarının tezgahlarını ziyaret eden Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve yönetim kurulu üyeleri esnafın dertlerini dinlediler ve maske dağıttılar.


Vatandaşların ve pazarcı esnafının pandemi kurallarına uymalarını ve maske takmalarını isteyen Mehmet Doğan"Kontrollü sosyal hayatın yeni kurallarına hepimiz uymak zorundayız. Aksi taktirde kısıtlamalara geri dönebiliriz" dedi. Ak Parti heyetinin pazarcı esnafını ziyaretlerinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Pazarcılar Odası başkanı Alpsu ise "Pandemi sürecinde kapatılan semt pazarlarının tekrar açılmasını talep ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Mehmet Doğan, Bandırma, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 10:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ak Parti pazarcı esnafının sorunlarını dinledi - Son Dakika

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