Son Dakika › Politika › AK Parti Pazartesi günü yapılacak MKYK ve MYK toplantılarını ileri bir tarihe erteledi. - Son Dakika
AK Parti Pazartesi günü yapılacak MKYK ve MYK toplantılarını ileri bir tarihe erteledi.
6 saat önce
AK Parti Pazartesi günü yapılacak MKYK ve MYK toplantılarını ileri bir tarihe erteledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:02 Kaynak: İHA
AK Parti Pazartesi günü yapılacak MKYK ve MYK toplantılarını ileri bir tarihe erteledi. - ANKARA
Son Dakika İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor