AK Parti Pazartesi günü yapılacak MKYK ve MYK toplantılarını ileri bir tarihe erteledi. - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Pazartesi günü yapılacak MKYK ve MYK toplantılarını ileri bir tarihe erteledi. - Son Dakika

AK Parti Pazartesi günü yapılacak MKYK ve MYK toplantılarını ileri bir tarihe erteledi.

6 saat önce

AK Parti Pazartesi günü yapılacak MKYK ve MYK toplantılarını ileri bir tarihe erteledi.

AK Parti Pazartesi günü yapılacak MKYK ve MYK toplantılarını ileri bir tarihe erteledi., System.String[]

AK Parti Pazartesi günü yapılacak MKYK ve MYK toplantılarını ileri bir tarihe erteledi. - ANKARA

Merkez Yürütme Kurulu, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:02 Kaynak: İHA
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