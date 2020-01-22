AK Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatı haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
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AK Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatı haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi

6 saat önce

AK Parti Pazaryeri ilçe teşkilatı haftalık olağan toplantısını İlçe Başkanı İsmail Soydan Başkanlığında gerçekleştirdi.

AK Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatı haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi, System.String[]

AK Parti Pazaryeri ilçe teşkilatı haftalık olağan toplantısını İlçe Başkanı İsmail Soydan Başkanlığında gerçekleştirdi.


AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığında yapılan haftalık olağan toplantısında Pazaryeri ilçesindeki bazı yatırım planları görüşülürdü. Toplantı sonrası bir açıklama yapan AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, "Gerçekleşen toplantımızda başta Pazaryeri ilçesinde ve köylerinde tarımsal alanda çiftçimizin desteklenmesi için hazırladığımız projeler ve hayvancılık desteklemeleri ile ilgili hazırladığımız projeleri masaya yatırdık. İl genel meclisi üyemiz ve belediye meclisi üyelerimiz ile alınan kararlar doğrultusunda çiftçilerimize her konuda destek sağlanması için ilgili bakanlıklar ile temas halindeyiz. Pazaryeri Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Belediye Meclis üyesi Erkan Karakaş ile hazırlanan projeler ile Pazaryeri ilçesinde çiftçilerimize sulama ve çiğ süt alımı ve yem desteği konularında Kolaylıklar sağlamak için bir takım çalışmalar yaptık" dedi.


AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan başkanlığındaki toplantıya; AK Parti Pazaryeri İlçe Başkan yardımcısı Levent Üstün, İlçe Teşkilat Başkanı Celal Öztiryaki, Medya Sorumlusu Fehmi Piliç, l Genel Meclis üyesi Alaattin Emral, Belediye Meclis üyeleri Erkan Karakaş, Selami Özdil, Hüseyin Ünal katıldı. - BİLECİK

Pazaryeri, AK Parti, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:34 Kaynak: İHA
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