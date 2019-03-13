Son Dakika Haberleri: AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Cin: 'pendik'e Teknoloji Üssü Kurulacak?

AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Cin: 'pendik'e Teknoloji Üssü Kurulacak?

1 saat önce

Ak Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Cin: 'Pendik'e teknoloji üssü kurulacak'İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin, mali müşavirlerle buluştuğu kahvaltılı programda projelerini anlattı.

Ak Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Cin: 'Pendik'e teknoloji üssü kurulacak'

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin, mali müşavirlerle buluştuğu kahvaltılı programda projelerini anlattı. Organizasyonda konuşan Cin, Pendik'e teknoloji üssü kurulacağının müjdesini verdi.

Pendik Sosyal Tesislerinde gerçekleşen organizasyona çok sayıda mali müşavir katıldı. Kendisinin de mali müşavir olduğunu belirten Cin, meslektaşları ile sohbet de etti. Salonu dolduran katılımcılara projelerini ayrıntılı bir şekilde anlatan Başkan Adayı Cin, Teknoloji Üssü ve Uluslararası Fuar Alanı gibi projelerin müjdesini verdi.

'2053, 2071 HEDEFLERİNE GÖRE PROJELERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Aday olarak gösterildiği andan beri çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Cin, 'Seçim çalışmaları kapsamında toplumun tüm kesimleri ile bir araya gelmeye çalıştık. Pendik'le alakalı 30 civarında vizyon proje diyebileceğimiz projelerimiz var. Bunlardan bazıları Sayın Binali Yıldırım'ın Pendik'te Teknoloji Üssünün ve Uluslararası Fuar Alanlarının kurulacağını söylemesidir. Biz de o projeleri tamamlayacak çalışmalar yapıyoruz. Günlük hesaplar içerisinde değiliz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine göre projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize güzel bir kent bırakmak istiyoruz. Refah ortamında yaşayacakları bir kent bırakmak istiyoruz. Hedeflerimize ulaşacağız' diye konuştu.

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:13 Kaynak: DHA

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