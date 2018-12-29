Son Dakika Haberleri: Ak Parti, Pendik'te Ahmet Cin, Sancaktepe'de Şeyma Döğücü, Sarıyer'de Salih Bayraktar,...

Ak Parti, Pendik'te Ahmet Cin, Sancaktepe'de Şeyma Döğücü, Sarıyer'de Salih Bayraktar,...

1 saat önce

AK Parti, Pendik'te Ahmet Cin, Sancaktepe'de Şeyma Döğücü, Sarıyer'de Salih Bayraktar, Sultanbeyli'de Hüseyin Keskin, Sultangazi'de Abdurrahman Dursun'u belediye başkanlığına aday gösterdi.

Ak Parti, Pendik'te Ahmet Cin, Sancaktepe'de Şeyma Döğücü, Sarıyer'de Salih Bayraktar,..., System.String[]
AK Parti, Pendik'te Ahmet Cin, Sancaktepe'de Şeyma Döğücü, Sarıyer'de Salih Bayraktar, Sultanbeyli'de Hüseyin Keskin, Sultangazi'de Abdurrahman Dursun'u belediye başkanlığına aday gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:34 Kaynak: AA

Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Güncel
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