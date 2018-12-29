Ak Parti, Pendik'te Ahmet Cin, Sancaktepe'de Şeyma Döğücü, Sarıyer'de Salih Bayraktar,...
1 saat önce
AK Parti, Pendik'te Ahmet Cin, Sancaktepe'de Şeyma Döğücü, Sarıyer'de Salih Bayraktar, Sultanbeyli'de Hüseyin Keskin, Sultangazi'de Abdurrahman Dursun'u belediye başkanlığına aday gösterdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:34 Kaynak: AA
Kulisleri Sallayan İddia: AK Parti İstanbul İlçe Adayları Belli Oldu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşında Ağır Tonajlı Araçların Şehir Merkezlerine Girişlerini Yasakladı
Son Dakika! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Binali Yıldırım Gözyaşlarını Tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Adayımız Binali Yıldırım