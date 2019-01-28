AK Parti Pınarbaşı İlçe Danışma Toplantısı Yapıldı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde AK Parti ve MHP'li yetkililerin katılımıyla AK Parti İlçe Danışma Toplantısı yapıldı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde AK Parti ve MHP'li yetkililerin katılımıyla AK Parti İlçe Danışma Toplantısı yapıldı.



AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Kadın ve Gençlik Merkezinde düzenlenen toplantıya katılan AK Parti Milletvekili Hülya Nergis, Pınarbaşı ilçesinin şimdiye kadar gereken hizmetleri almadığını, bundan sonra Cumhur İttifakı ile birlikte gerekli hizmetleri alacağını ifade etti.



Kendilerine düşen görevin kapı kapı dolaşarak ittifakı anlatmak olduğunu vurgulayan Nergis, kadın kollarına ve gençlere çok iş düştüğünü kaydetti.



MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da AK Parti ile beraber TBMM'de ortak hareket ettiklerini ifade etti. Cumhur İttifakı'nın yanında olduklarını belirten Ersoy, "Desteklerinizi bekliyoruz. Bugün Türkiye'de vatan bütünlüğü olmazsa belediyelerin ne önemi olur? Sayın Genel Başkanımız Develet Bahçeli diyor ya, 'biz beka diyoruz, onlar belediye diyor.' Biz ısrarla beka demeye devam edeceğiz. Burada hep birlikte gayret etmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.



AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da 141 sandıkta oy kullanacaklarını, bu sandıkların Cumhur İttifakı'na emanet olduğunu belirtti.



MHP İl Başkanı Serkan Tok da çok çalışıp bu seçimleri başarılı bir şekilde atlatmaları gerektiğini kaydetti.



Toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Memduh Uzunluoğlu ile AK Parti ve MHP ilçe başkanları katıldı.

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