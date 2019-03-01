Son Dakika Haberleri: AK Parti Piraziz Belediye Başkan Adayı Melikoğlu : "Yaşanılır Bir Piraziz İçin Çalışmalarımıza...

AK Parti Piraziz Belediye Başkan Adayı Melikoğlu : "Yaşanılır Bir Piraziz İçin Çalışmalarımıza...

1 saat önce

Giresun'un Piraziz ilçesinde AK Parti Piraziz Belediye Başkan Adayı Uğur Melikoğlu İlçe Başkanı Esat Ayyıldız ve teşkilat üyeleriyle birlikte ev,hasta ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

AK Parti Piraziz Belediye Başkan Adayı Melikoğlu :
Giresun'un Piraziz ilçesinde AK Parti Piraziz Belediye Başkan Adayı Uğur Melikoğlu İlçe Başkanı Esat Ayyıldız ve teşkilat üyeleriyle birlikte ev,hasta ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

İlçe pazarını ziyaret ederek pazar esnafının sorunlarını sıkıntılarını dinleyerek notlar alan Melikoğlu "Soğuk havada, titreyerek çalışmaya çalışan esnaflarımızın hali içimizi burktu. Teyzelerimize, amcalarımıza verilen değer bu mudur ? Çalışmalarımızı hemşehrilerimizin eksiklerine, sıkıntılarına göre yönlendiriyoruz. Sorunları not ediyoruz ve projelerimizi bu minvalde oluşturuyoruz. Allah'ın izniyle 1 Nisan sabahına aziz ilçemize AK Belediyeciliği getirerek uyanacağız. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla, milletimizle birlikte kenetlenmiş olarak daha yaşanılır bir Piraziz inşa edeceğiz" dedi.

Cumartesi günü akşam gençlerle bir araya geleceklerini belirten Melikoğlu "Gençler bizim geleceğimiz. Büyüklerimizin tecrübesi ve gençlerimizin heyecanıyla yol alıyoruz. Belediye meclisi 3. sıra adayımız genç bir kardeşimiz olan Ömer Çakır, teşkilatımızla birlikte Cumartesi günü akşam Ramada Otel'de 18: 30 'da gençlerimizle bir araya geleceğiz. Sorunlarını sıkıntılarını dinleyip, çözüm önerilerimizi sunacağız. Herşey gençlerimiz,her şey Piraziz'imiz için" dedi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:47 Kaynak: İHA

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