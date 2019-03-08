AK Parti Piraziz Belediye Başkan Adayı Uğur Melikoğlu Kapı Kapı Gezerek Kadınlara Karanfil Dağıttı
17 dakika önce
Giresun'un AK Parti Piraziz ilçe Belediye Başkan adayı Uğur Melikoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sokak sokak, ev ev gezerek karanfil dağıttı.
Giresun'un AK Parti Piraziz ilçe Belediye Başkan adayı Uğur Melikoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sokak sokak, ev ev gezerek karanfil dağıttı.
Evlerin zilleri çalarak kadınların Kadınlar Günü'nü kutlayan Melikoğlu " 'Cennet annelerin ayağının altındadır' sözünü ilke edinip, annelerimize olan sevgi, saygı ve hoşgörüyü tüm kadınlara yönelik göstermeliyiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün başta Piraziz'li kadınlarımız olmak üzere, tüm dünyada ve ülkemizde her türlü şiddetten uzak, adalete, eşitliğe, barışa ve huzura katkı sağlayıp, geleceğe güvenle bakmamıza vesile olmasını temenni ediyor, tüm kadınların gününü kutluyorum" dedi. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:41 Kaynak: İHA
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