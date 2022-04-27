AK Parti Polatlı İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika
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AK Parti Polatlı İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

27.04.2022 12:50
AK Parti Polatlı İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda partililere hitap eden AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, dünyada büyük bir kriz yaşandığını, bu krizi en az badireyle atlatan ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu belirtti.

Türkiye stratejik bir konumda olduğunu aktaran Turan, "2001 krizini bilirim merkez bankasında para yoktu. Şimdi 125 milyar dolar civarı para var. 232 milyar dolar bankalarda vatandaşın parası var. Şu anda Türk bankalarında insanımızın parası ülke bütçesinin 4 katı. Bu ülke batmaz. Avrupa Birliği ülkelerinden çok çok iyi durumdayız." ifadesini kullandı.

Turan, savunma sanayinde yüzde 85 yerlilik oranına ulaştıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin Türkiye'de önemli başarılara imza atarak söz sahibi olduğunu ve tüm vatandaşların yapılan hizmetlerin farkında olduğunu kaydetti.

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Ebru Kurban Yaldız da yeni bir dünya düzeninin kurulmakta olduğunu, Türkiye'nin bu düzende etkin rol alabilmesi için anne ve babaların çocuklarını bilgi ve iletişimi teknolojileri meslek guruplarına yönlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir de AK Parti'nin kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, tüm kademeleriyle vatandaşlara hizmet ettiğini, ramazan boyunca halkla buluştuklarını ifade etti.

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AK Parti, Hisarcık, Polatlı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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