Son Dakika Haberleri: AK Parti Proje Tanıtım Toplantısı

AK Parti Proje Tanıtım Toplantısı

20 dakika önce

AK Parti Karabük İl Başkanlığı proje tanıtım toplantısı yapıldı.

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AK Parti Karabük İl Başkanlığı proje tanıtım toplantısı yapıldı.

Karabük'te bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti'nin 2002'den bugüne hedeflerini çok büyük çizmiş, geleceğe yönelmiş, geriye bakmada hedefe kilitlenmiş bir parti olduğunu söyledi.

Ülkede kaybedilecek zaman olmadığını ifade eden Ünal, "Bir zaman geldi ki, bu ülkeyi kurtarmak için atalarımız, dedelerimiz Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda canlarıyla mücadele ettiler, bu ülkeyi bize emanet ettiler." dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de memleket işinin gönül işi olduğunu belirtti.

AK Parti'nin koyduğu ilkelerin samimiyet, mütevazilik, gönül alma olduğunu aktaran Güneş, şöyle konuştu:

"Gönül alma her şeyin fevkinde ve üstündedir. Bizim hayatımızda başarabileceğimiz en büyük değer gönüller fethetmektir. En büyük fetih de gönüllerin fethidir. At üzerinde ülkeler fethedebilirsiniz ama gönüller at üzerinde fethedilmez. Ayakların yere değmesi lazım. Kucaklaşma lazım, gönülden gönüle ilgi ve alaka kurmak lazım. Göz göze duyguları paylaşmak lazım."

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal ise projelerini anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:21 Kaynak: AA

Cumhur Ünal, Milletvekili, Karabük, Güncel
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