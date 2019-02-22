AK Parti Proje Tanıtım Toplantısı

AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, 31 Mart yerel seçimler öncesi merakla beklenen mega projelerini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla açıklayacaklarını bildirdi.

AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, 31 Mart yerel seçimler öncesi merakla beklenen mega projelerini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla açıklayacaklarını bildirdi.



Kalaycı, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinde Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ile Bartın'ın ak belediyecilikle tanışacağına inandıklarını belirtti.



Tüm ilçe ve beldelerde de belediyeleri kazanacaklarına inançlarının tam olduğunu ve halkın gönül belediyeciliğini seçeceğini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:



"Tabii ilçe ve beldelerimizde tüm adaylarımız projelerle yola çıktılar. Her bir adayımızın yöresini kalkındıracak projeleri var. İlimiz için de adayımız sayın Yusuf Aldatmaz'ın mega projeleri var. Sayın Aldatmaz bu projeleri kamuoyuna 23 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'da Bartın Kültür Merkezinde düzenlenecek toplantı ile duyuracak. Toplantımıza Tarım ve Orman Bakanı sayın Bekir Pakdemirli de katılım sağlayacak. Bartın'da bir değişim ve gelişim sağlayacağına inandığımız bu mega projelerin tanıtımına tüm halkımızı davet ediyorum."

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