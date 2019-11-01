AK Parti Pursaklar Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığının, Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

Saray Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Ankara Milletvekilli Zeynep Yıldız, partisinde her zaman "biz" duygusunun hakim olduğunu söyledi.

AK Parti'nin gücünü milletten aldığını vurgulayan Yıldız, "AK Parti'nin en büyük gücü, milletimizin derdiyle dertlenen bir parti olmasıdır. Teşkilat içi iletişimimiz çok güzel bir noktada. Mahallelerden ilçeye, ilçelerden ile oradan da merkeze ulaşan bir ilişkimiz var. Böylece tüm meseleler iletilip çözülme imkanına sahip oluyor. Bu iletişim ve samimiyetimizin artarak devam etmesini diliyorum." dedi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de her zaman vatandaşla el ele, gönül gönüle olduklarını belirtti.

Toplantıya AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık ve partililer de katıldı.