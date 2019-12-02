Son Dakika Haberleri: AK Parti Pursaklar İlçe Danışma Toplantısı yapıldı
Son Dakika Politika AK Parti Pursaklar İlçe Danışma Toplantısı yapıldı - Son Dakika

AK Parti Pursaklar İlçe Danışma Toplantısı yapıldı

7 saat önce

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde geniş katılımlı Kasım ayı AK Parti İlçe Danışma Meclis toplantısı yapıldı.

AK Parti Pursaklar İlçe Danışma Toplantısı yapıldı, System.String[]

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde geniş katılımlı Kasım ayı AK Parti İlçe Danışma Meclis toplantısı yapıldı.


Saray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İlçe Danışma Meclis toplantısında, Ankara Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Orhan Yeğin, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, AK Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediye başkan yardımcıları, İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeleri, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları, yönetim kurulu ve belediye meclis üyeleri ile partililer ve vatandaşlar katıldı. Yoğun katılımın olduğu toplantı, İlçe Başkanı Servet Türkayık'ın açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra Kadın Kolları Başkanı Tülay Ergün ve Gençlik Kolları Başkanı Murat Özkan, yapılan çalışma ve parti faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.


Belediyenin aylık faaliyetlerinden oluşan sunum ile çalışmalar hakkında partilileri bilgilendiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Sosyal belediyecilik ve katılımcı yönetim anlayışıyla Pursaklarımızı hep beraber daha da güzelleştirmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.


Pursaklar Belediyesi 2020 mali yılı bütçesinin Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Olağan Toplantısı'nda görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmesine değinen Çetin, "Mecliste kabul gören bütün belediyelerin bütçelerinin Ankara'ya hayırlı olmasını diliyorum. Belediyelerimizin bütçelerini en iyi şekilde kullanacaklarına ve hemşehrilerimize belediyelerin daha iyi imkanlar ile büyük payı yatırım ve hizmetlere ayırarak çalışacaklarına yürekten inanıyorum" dedi.


AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı Kasım ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - ANKARA

Pursaklar, AK Parti, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Erdoğan, santral bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etti
AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine Cüneyt Arkın'a benzeyen kıraathane işletmecisi, fotoğraf çektirmekten çaylara yetişemiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 18:56:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Pursaklar İlçe Danışma Toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]