AK Parti Pursaklar İlçe Danışma Toplantısı yapıldı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde geniş katılımlı Kasım ayı AK Parti İlçe Danışma Meclis toplantısı yapıldı.



Saray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İlçe Danışma Meclis toplantısında, Ankara Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Orhan Yeğin, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, AK Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediye başkan yardımcıları, İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeleri, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları, yönetim kurulu ve belediye meclis üyeleri ile partililer ve vatandaşlar katıldı. Yoğun katılımın olduğu toplantı, İlçe Başkanı Servet Türkayık'ın açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra Kadın Kolları Başkanı Tülay Ergün ve Gençlik Kolları Başkanı Murat Özkan, yapılan çalışma ve parti faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.



Belediyenin aylık faaliyetlerinden oluşan sunum ile çalışmalar hakkında partilileri bilgilendiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Sosyal belediyecilik ve katılımcı yönetim anlayışıyla Pursaklarımızı hep beraber daha da güzelleştirmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.



Pursaklar Belediyesi 2020 mali yılı bütçesinin Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Olağan Toplantısı'nda görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmesine değinen Çetin, "Mecliste kabul gören bütün belediyelerin bütçelerinin Ankara'ya hayırlı olmasını diliyorum. Belediyelerimizin bütçelerini en iyi şekilde kullanacaklarına ve hemşehrilerimize belediyelerin daha iyi imkanlar ile büyük payı yatırım ve hizmetlere ayırarak çalışacaklarına yürekten inanıyorum" dedi.



AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı Kasım ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - ANKARA