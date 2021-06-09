AK Parti Rize İl Başkanı Alim, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, gazetecilerle bir araya gelerek Rize'de ki yatırımları değerlendirdi.

Alim, Ziraat Çay Bahçesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Rize'de yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

SalarhaTüneli'nin haziran sonu veya temmuz ayının başı gibi tamamlanacağını ifade eden Alim, "Yakından takip ettiğimiz bir projedir. Şu anda da çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor." dedi.

Alim, İkizdere'deki taş ocağıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.