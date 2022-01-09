AK Parti Rize Milletvekili Bak, çöp aktarma istasyonunu inceledi - Son Dakika

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Pazar ilçesinde yapımı devam eden çöp aktarma istasyonunu inceledi.

Bak, ilçenin Melyat mevkisinde yapımı devam eden ve İl Özel İdaresi, Ardeşen, Pazar, Çamlıhemşin, Hemşin, Fındıklı, Tunca ve Arhavi belediyelerinin ortak kullanacağı tesisi gezerek, çalışmalarla ilgili Kaçkar Belediyeler Birliği Başkanı Avni Kahya'dan bilgi aldı.

Bak'a Kahya'nın yanı sıra Pazar Belediye Başkanı Ahmet Basa, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, AK Parti Ardeşen İlçe Başkanı Mustafa Terzi, AK Parti Pazar İlçe Başkanı Adem Yıldız eşlik etti.

Milletvekili Bak, aktarma istasyonuna ilişkin şunları kaydetti:

"Çöp sorunu ile alakalı başlatılan çözümlere örnek teşkil edecek bir projenin bölgemizde hayat bulması ve bu projeye destek verilmesi sayesinde gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir çevre bırakacağız. Amacımız vahşi depolamayı engellemek ve çöplerin ayrışmasını sağlamak. Belediyelerin ortaklık kurarak oluşturdukları çözümler son derece değerli. Biz de üzerimize düşen desteği vermeye devam edeceğiz."

Bak, tesisin birkaç ay içinde hizmete açılacağını ve bölge belediyelerinin işini kolaylaştıracağını sözlerine ekledi.