AK Parti Safranbolu İlçe Başkan Yardımcısı Karadeniz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Safranbolu İlçe Başkan Yardımcısı Şenol Karadeniz'in cenazesi, Eflani ilçesinde toprağa verildi.
Karadeniz'in Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Safranbolu Merkez Camisi'ne getirildi.
Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.
Karadeniz'in cenazesi, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün kıldırdığı namazın ardından Eflani ilçesindeki aile mezarlığına defnedildi.
Törene, yakınlarının yanı sıra Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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